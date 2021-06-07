بسبب زيادة الطلب .. "دي بيرز" ترفع أسعار الألماس بنسبة 10%

رفعت شركة المعادن النفيسة متعددة الجنسيات دي بيرز بعض أسعار الألماس الخام بنسبة 10% مع ارتفاع الطلب على الأحجار الثمينة من جانب شركات تقطيع وصقل الألماس.

وأشارت بلومبرج إلى أن صناعة الألماس عادت إلى الحياة مجددا بعد توقفها لشهور أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعادت مراكز تقطيع وصقل الألماس في الهند وفي مدينة إنتويرب البلجيكية إلى تكوين مخزون من المواد الخام بعد عجزها عن شراء الخام في ذروة الأزمة.

في الوقت نفسه قفز الطلب على الألماس في ظل مبيعات قوية للأحجار النفيسة.

كانت دي بيرز قد زادت أسعار الألماس أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي، حيث عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة. وبلغت مبيعات الشركة من الألماس الخام أكثر من 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وهي أكبر مبيعات ربع سنوية منذ 2018.

في الوقت نفسه فإن الزيادة في مبيعات الأسبوع الحالي بالنسبة لشركة دي بيرز جاءت أعلى من المعتاد. فقد رفعت الشركة سعر بيع القطع التي تزيد عن قيراطين بنسبة 10% تقريبا، مع زيادة أسعار القطع الأكبر حجما بما يقرب من 10%، كما رفعت دي بيرز أسعار بعض القطع الأصغر حجما.