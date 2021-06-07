النمسا تتكيف مع خطة العمل لساعات مخفضة وتمددها حتى عام 2022

تكيفت النمسا مع خطة العمل لساعات مخفضة، وهو شكل من أشكال أذونات الخروج التي تخفف العبء على أرباب العمل والعمال، في ظل الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا. وقررت السلطات تمديد العمل بهذه الخطة.

وأعلنت الحكومة والشركاء الاجتماعيون عن خطط لتقديم نموذجين لخطة العمل، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بحسب ما أعلنوه اليوم الاثنين.

وسوف يظل مخطط العمل لساعات مخفضة، وهو المعمول به حاليا، ساريا إلى حد كبير حتى نهاية العام في مناطق الأعمال الأكثر تضررا من وباء كورونا، والتي سجلت انخفاض في المبيعات بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، مثل الفنادق وشركات الطيران. ويمكن لتلك الشركات تقليل ساعات عمل الموظفين إلى الصفر.

وسوف يتم خفض الإعانات بنسبة 15 بالمئة في القطاعات الاقتصادية الأخرى بموجب نموذج انتقالي سيتم العمل به حتى صيف .2022 ومن جانبها قالت وزيرة السياحة إليزابيث كويستينجر، إن العمل لساعات مخفضة أدى إلى حماية نحو 150 ألف وظيفة في قطاعي تقديم الطعام والسياحة وحدهما، وسمح بإطلاق البداية الجديدة في منتصف مايو الماضي.