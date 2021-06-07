النرويج تقلص الفترة بين جرعتي لقاحات كورونا من 12 إلى 9 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت عن تقليص الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية من أي من لقاح فايزر/بيونتك وموديرنا لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الوصول إلى اللقاحات جيد للغاية والإيقاع سريع بما يكفي للسماح بفاصل زمني أقصر.

وأعلنت الوزارة تقليص الفترة من 12 أسبوعا إلى 9 أسابيع.

وذكرت أنه من الممكن تغيير الفاصل الزمني إذا حدثت تغيرات في تسليم اللقاحات.

واستند القرار إلى نصيحة من المعهد النرويجي للصحة العامة.

كانت الحكومة النرويجية قد أطالت الفاصل بين الجرعتين لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما إلى 12 أسبوعا بدلا من 6 أسابيع في نيسان/أبريل.