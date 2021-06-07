"ام آي اس" توقع مذكرة تفاهم مع "الفرنسي كابيتال" لإنشاء صندوق استثماري لتطوير وامتلاك مراكز البيانات في السعودية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كبيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء السعودية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذا الصندوق كمرحلة أولى حوالي 700 مليون ريال سعودي، ومع العلم ان الخطة الاستراتيجية الموضوعه للتطوير تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 3.5 مليار ريال سعودي. وبموجب هذه المذكره فان شركة المعمر لانظمة المعلومات هي المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذي المراكز بصفة حصرية، وبموجبة ستحصل شركة المعمر لأنظمة المعلومات على نسبة مئوية سنوية من ايرادات وعائدات هذه المراكز بالمقابل، علماً ان نسبة ملكية الشركة في وحدات الصندوق ستكون 10%.

ومن بين بنود الأتفاقية ما يلي:-

(أ) تعتزم SFC إنشاء وإدارة صندوق خاص ("الصندوق") بهدف استثماري أساسي يتمثل في امتلاك وتطوير وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

(ب) سيتم إنشاء الصندوق في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار ("IFR") و هيئة السوق المالية ("CMA").

(ج) تعتزم SFC تعيين MIS كمطور رئيسي حصري لجميع مراكز البيانات التي ينوي الصندوق امتلاكها وتشغيلها.

(د) تعتزم SFC تعيين MIS كمدير للعمليات والمرافق ووكيل تأجير لجميع مراكز بيانات الصندوق بشكل حصري على أساس طويل الأجل.