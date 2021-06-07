تراجع غير متوقع للطلب الصناعي في ألمانيا خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال أبريل الماضي بسبب ضعف الطلب المحلي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الطلب على السلع المصنعة تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2 % شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1% شهريا بعد نموه بمعدل 3.9% خلال مارس الماضي.

ومع استبعاد الطلبيات الكبرى، فإن الطلب الجديد الحقيقي على قطاع التصنيع زاد بنسبة 1.5% شهريا خلال أبريل الماضي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

في الوقت نفسه تراجع الطلب المحلي على القطاع الصناعي خلال أبريل الماضي بنسبة 4.3% في حين زاد الطلب الخارجي بنسبة 2.7% شهريا.

وزاد الطلب من منطقة اليورو على المنتجات الصناعية الألمانية بنسبة 0.7% في حين زاد الطلب من الدول الأخرى بنسبة 3.8%.

وعلى أساس سنوي زاد الطلب الصناعي في ألمانيا خلال أبريل الماضي بنسبة 78.9% بعد زيادته بنسبة 29.2% خلال مارس الماضي.