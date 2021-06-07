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أخبار الشركات- محلية

"ميدغلف" تستلم موافقة "ساما" على زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 1.05 مليار ريال

"ميدغلف" تستلم موافقة "ساما" على زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 1.05 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليون ريال، عن طریق طرح أسھم حقوق أولویة .

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