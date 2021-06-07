"ميدغلف" تستلم موافقة "ساما" على زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 1.05 مليار ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليون ريال، عن طریق طرح أسھم حقوق أولویة .