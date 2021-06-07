"البلاد": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

أعلنت شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 25-10-1442هـ الموافق 06-06-2021م