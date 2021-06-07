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أخبار الشركات- محلية

"البلاد": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

"البلاد": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 25-10-1442هـ الموافق 06-06-2021م

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