"إيداع": اليوم.. إضافة حقوق الأولوية لـ "لازوردي"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة لازوردي للمجوهرات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الاثنين 26 /10 /1442ه الموافق 07 /06 /2021م.
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