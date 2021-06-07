"إيداع": اليوم.. إضافة حقوق الأولوية لـ "لازوردي"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة لازوردي للمجوهرات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الاثنين 26 /10 /1442ه الموافق 07 /06 /2021م.