متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة وزارة الاقتصاد اللبنانية خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي وغلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية في بيروت أمس.
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- متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة وزارة الاقتصاد اللبنانية خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي
أحداث في صور
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