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أحداث في صور

متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة وزارة الاقتصاد اللبنانية خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي

متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة وزارة الاقتصاد اللبنانية خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي

«إ. ب. أ »

متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة وزارة الاقتصاد اللبنانية خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي وغلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية في بيروت أمس.

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