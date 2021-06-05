ألمانيا: نقص المواد الخام هو أكبر شاغل بالنسبة لقطاع الصناعة

يخشى قطاع الصناعة في ألمانيا بشكل متزايد من عواقب نقص المواد الخام.

وقالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم السبت، استنادا إلى نتائج مسح أجرته: "ثلثا المصانع الآن ترى في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي... هذا أكثر عامل مذكور في القطاع في الوقت الحالي".

وبحسب الاستطلاع زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ النسبة 45% في بداية هذا العام.

ويتسبب الاقتصاد العالمي، الذي ينتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا، في تراجع توافر المواد الخام - وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح.

وقامت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بتقييم بيانات من 320 من شركة وفقا لـ"الألمانية".

وجاء في بيان للغرفة: "تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن والمواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص - مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار".

وبحسب الاستطلاع، أبلغت بعض الشركات عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.