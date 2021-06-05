وزراء مالية دول مجموعة السبع يتفقون على حد ضريبي أدنى على الشركات

اتفقت دول مجموعة السبع اليوم السبت على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل وفقا لما تحدده كل دولة.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة اطلعت عليه رويترز "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وبحسب ما نقلت "رويترز" أضاف البيان "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".