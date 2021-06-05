اليابان تعتزم إمداد فيتنام وماليزيا بلقاحات مضادة لكورونا

تعتزم اليابان توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا لفيتنام وماليزيا، طبقا لما ذكرته صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم السبت، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن تقرير الصحيفة قوله إن إدارة رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا تستعد لإرسال اللقاحات هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن توفير التطعيمات سيكون خارج مبادرة "كوفاكس"، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية لشراء وتوزيع اللقاحات على الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وتابع التقرير أن الحكومة ستقدم لماليزيا وفيتنام لقاح "استرازينيكا" نظرا لأنه تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية للبلدين. وسيتم تحديد حجم الجرعات في وقت لاحق.

ويتراجع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان بثبات منذ أن مددت الحكومة حالة الطوارئ للمدن الكبرى، من بينها طوكيو.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة إلى 2595 أمس منذ أحدث ذروة لها وهي 7 الاف و 236في أوائل مايو، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"