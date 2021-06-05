"كوسكو" تنضم إلى "تيسلا" لرقمنة الشحن

انضمت مجموعة "كوسكو" الصينية للشحن إلى شركة "تيسلا" لتحويل البيانات البحرية الخاصة بالشحن إلى أرقام، في مسعى لدعم كفاءة الصناعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيكي إيشا" اليوم السبت.

وأقامت الشركة الحكومية نظاما لتبادل البيانات، في الوقت الفعلي، باستخدام تكنولوجيا "سلسلة الكتل" ، طبقا لما قاله رئيس الشركة، شي ليرونج للصحيفة.

وتكنولوجيا "سلسلة الكتل" هي قاعدة بيانات موزعة، تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات.

وأضاف شو ليرونج ،في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، أن الشركة الصينية وفرت النظام لشركة "تيسلا" ومؤسسها هو الون ماسك، والتي قامت بتجربته في ميناء في شنغهاي، مما مكن الشركة من الحصول على شحنات بدون أن يضطر الموظفون لأن يلمسوا وثائق ومواد أخرى.

وتابع أن نظام شركة كوسكو "يهتم بوظائف مهمة" مثل العمل غير الورقي، وسط أزمة فيروس كورونا.

ويطالب المشروع شركة "كوسكو" لأن تشارك بياناتها للشحن مع شركة "تيسلا".

ولم يرد ممثلون عن شركة "تيسلا" على الفور على رسائل بالبريد الالكتروني تطلب التعليق.