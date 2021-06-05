تأجيل رفع الإغلاق في بريطانيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

ذكرت تقارير أنه يتم دراسة تأجيل لمدة أسبوعين للتخفيف المقرر للقيود في إنجلترا، في 21 يونيو، بعد أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد بنسبة 75%.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم أن العديد من التقارير أشارت أيضا إلى أنه يمكن تقليص خطط رفع القيود، حيث من المقرر أن يستمر التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات، وسط مخاوف أن تؤدي السلالة الهندية إلى ارتفاع حالات الإصابة.

وكانت المملكة المتحدة قد سجلت أمس الجمعة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وهي 6238 حالة، منذ أواخر مارس الماضي، طبقا لأرقام رسمية.

وأشارت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني أيضا إلى أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في إنجلترا زاد بواقع ثلاثة أرباع تقريبا في أسبوع، مما يجعل ذلك أعلى حصيلة منذ منتصف إبريل.

وقالت صحيفة "تليجراف" أنه سيتم استخدام تأخير لمدة أسبوعين للمرحلة النهائية لخارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون للإسراع من الجرعات الثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمن هم فوق 40 عاما، لتكون الفترة بين الجرعتين من 12 إلى 8 أسابيع، وهي نفس الممارسات المعمول بها بالفعل لمن هم فوق 50 عاما.

وأضافت الصحيفة أن الأشخاص فوق 25 عاما، سيتم منحهم أيضا جرعاتهم الأولى من الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك فيما دعمت بيانات مختبرية من معهد "فرنسيس كريك" سياسة لتقليص الفترة بين الجرتين.

وأظهر تحليل لوكالة الأنباء البريطانية أن غالبية إدارات المستشفيات الكبرى مازالت لا تستقبل حاليا أي مرضى لفيروس كورونا، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين، فيما تم بالكامل تطعيم 50% من السكان الآن.