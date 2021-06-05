الإصابات بالسلالة الهندية لكورونا لا تزيد بشكل كبير في بريطانيا

ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ، كريس هوبسون إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يبدو أنه "كسر السلسلة" بين الإصابة بالفيروس والإصابة بشكل خطير.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت عن هوبسون قوله إن عدد الأشخاص، الذين يتلقون علاجا في المستشفيات، بسبب إصابتهم بسلالة فيروس كورونا، التي تم رصدها أولا في الهند، المعروفة باسم "سلالة دلتا"، لم يزيد "بشكل كبير للغاية".

وقال لبرنامج "بريكفاست" الذي تبثه هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" إن الكثير من هؤلاء في المستشفيات في بولتون- التي لديها أعلى عدد من حالات الإصابة بالسلالة الهندية في إنجلترا- أصغر سنا ممن كانوا في موجات سابقة للجائحة.

وأضاف هوبسون أنه في المرحلة الحديثة للجائحة، فإن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في بولتون بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بلغ 50، مقارنة بـ170، في نوفمبر الماضي و150 في يناير و فبراير الماضيين.

ومن بين حالات الإصابة بالسلالة الهندية التي تبلغ 12 ألفا و431 حالة، تم تأكيدها حتى الآن في المملكة المتحدة، 10 ألاف و 797في إنجلترا وألف و511في اسكتلندا و97 في ويلز و26 في أيرلندا الشمالية.