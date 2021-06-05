مقترح للقضاء على جائحة كوفيد - 19 «2 من 2»

توصيات العمل الخاصة بمقترح القضاء على جائحة كوفيد - 19 تتضمن أهم الخطوات المقترحة، ومنها تحقيق مستويات التلقيح المستهدفة، حيث يتم تقديم منح مسبقة إضافية لآلية “كوفاكس” بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار. وسيساعد هذا التمويل على الانتهاء من تغطية طلباتها الحالية، وتفعيل الطاقة المعطلة لإنتاج اللقاحات.ومن الخطوات، ضمان حرية تدفق المواد الخام واللقاحات المصنعة عبر الحدود، فمثل هذه القيود تهدد حصول مليارات البشر على اللقاحات في العالم النامي.كما تتضمن الخطوات، التبرع الفوري باللقاحات الزائدة على الحاجة، حيث نتوقع إمكانية التبرع بعدد لا يقل عن 500 مليون جرعة كاملة من اللقاحات، ما يعادل نحو مليار جرعة مفردة، في عام 2021، حتى إذا أعطت الدول المتبرعة أولوية لسكانها. وينبغي القيام بالتبرع، بما في ذلك التبرع بتكاليف التوصيل، من خلال آلية كوفاكس لضمان التكافؤ في توزيع اللقاحات واستنادا إلى مبادئ الصحة العامة.ونتوقع أن تكون الإجراءات المحددة كافية لتحقيق التغطية المستهدفة للقاحات، 40 في المائة مع نهاية عام 2021، و60 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما لم تتحقق أي من مخاطر التطورات السلبية.وبشأن الوقاية من مخاطر التطورات السلبية، نرى ضرورة القيام باستثمارات معرضة للخسارة من أجل تنويع طاقة إنتاج اللقاحات وزيادتها بمقدار مليار جرعة في أوائل عام 2022، بغية التصدي للمخاطر المعاكسة، بما في ذلك مخاطر سلالات الفيروس الجديدة التي تتطلب جرعات معززة، ثمانية مليارات دولار، والتوسع في عمليات الترصد الجينومي والرقابة على سلسلة الإمداد، مع وضع خطط ملموسة للطوارئ بغية التعامل مع سيناريوهات تحور الفيروس أو الصدمات في سلسلة الإمداد. وينبغي أن يتم إعداد ذلك بمشاركة الهيئات متعددة الجنسيات، والجهات القائمة بتطوير اللقاحات والقائمين بتصنيعها، والحكومات الوطنية الأساسية، “ثلاثة مليارات دولار”.وحول إدارة الفترة البينية، التي تتسم بمحدودية إمدادات اللقاح ضمان إجراء الاختبارات على نطاق واسع، وكفاية الأدوية، واتخاذ تدابير الصحة العامة الملائمة، والاستعداد لنشر اللقاحات، “30 مليار دولار”.وينبغي التحرك بصورة عاجلة في تقييم استراتيجيات المباعدة بين جرعتي اللقاح وتنفيذها حال الموافقة عليها للتوسع في إتاحة الإمدادات الفعلية، “مليارا دولار”. وهناك حاجة كذلك إلى إجراءات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وهناك حاجة أيضا إلى خطوات للوقاية من المخاطر المعاكسة وتخفيف العواقب الصحية للجائحة في الفترة البينية.ويأتي هذا المقترح استكمالا لعمل الفريق المستقل رفيع المستوى التابع لمجموعة العشرين، ومجموعة شراكة الاستعداد لمواجهة الجوائح التابعة لمجموعة السبع، وتقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجوائح، وكلها تركز في الأساس على معالجة الجوائح المستقبلية. ويركز المقترح على الإجراءات اللازمة للسيطرة على الجائحة الحالية. وحتى يتحقق ذلك، ينبغي لكل الدول العمل معا.وليس على العالم أن يتجرع الألم الناجم عن طفرة أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية مجددا. فمن خلال التحرك القوي الآن على المستوى العالمي وتوفير تمويل زهيد مقارنة بمنافعه الضخمة، يمكننا الخروج من هذه الأزمة الصحية على أساس دائم.