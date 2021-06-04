الذهب عند قاع أسبوعين بفعل صعود الدولار .. رهانات تقليص التحفيز الأمريكي قائمة

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمس، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمر نتائج تلوح في الأفق حول رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة، إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 أيار (مايو) عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8 في المائة، منذ بداية الأسبوع.ووفقا لـ"رويترز"، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأوقية.وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسة أخرى، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى 1.63 في المائة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المائة، إلى 27.31 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر آذار (مارس). ونزل البلاديوم 0.6 في المائة، إلى 2823.42 دولار، وهبط البلاتين 0.6 في المائة، إلى 1150.50 دولار.إلى ذلك، تماسك مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمس، وكانت التحركات في أسواق العملات محدودة في الوقت، الذي كان ينتظر فيه المتعاملون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، التي تحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من الجلسة.ويبحث مستثمرو العملات عن مؤشرات على قوة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وإمكانية تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية، وهو ما يعد إيجابيا بالنسبة للدولار.وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، إلى 90.542، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا جديدا لقمة ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.1 في المائة، إلى 1.21155 دولار.واستقر الدولار الأسترالي، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) أمس الأول، بالقرب من هذه المستويات المنخفضة عند 0.76665، مرتفعا 0.1 فقط خلال تعاملات أمس.وبالمثل، كان الدولار النيوزيلندي عالقا عند المستويات المنخفضة، التي بلغها في الجلسة السابقة عند 0.71545، بينما جرى تداول الين الياباني عند 110.195 مقابل الدولار.وخسرت العملات المشفرة بعد تغريدة من إيلون ماسك رئيس تسلا بشأن التخلي عن بيتكوين.وفي الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر بيتكوين 6.6 في المائة، إلى نحو 36600 دولار، بينما هبطت إيثيريم 8 في المائة، عند 2627 دولارا.