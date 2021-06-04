أمريكا: تراجع الطلب الصناعي بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة تراجع خلال نأبريل الماضي بنسبة 0.6% بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2% فقط بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% خلال مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء تراجع الطلب الأكثر من المتوقع على إنتاج المصانع الأمريكية خلال أبريل الماضي مع تراجع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1.3% وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 6.6% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه فإن بيانات وزارة التجارة الأمريكية أظهرت ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% خلال مارس الماضي.

ووفقا لرويترز أشار التقرير إلى ارتفاع حجم التسليمات من السلع المصنعة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها.

وزاد مخزون السلع المصنعة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال الشهر السابق.