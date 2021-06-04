فيسبوك يعلق حساب دونالد ترمب لعامين .. وترمب يؤكد: سنفوز في النهاية

أعلن موقع فيسبوك اليوم تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لعامين، لافتا أيضا الى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الإعلامي.

وبحسب "الفرنسية" قال الموقع إن ترمب لن يستطيع العودة إلا مع زوال الاخطار التي تهدد أمن الرأي العام، وذلك بعدما علق حسابه موقتا في السابع من يناير الفائت لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.

من جانبه رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن تعليق حسابه لمدة عامين على موقع فيسبوك إهانة للناخبين، مجددا التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه.

وقال ترمب في بيان إن قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020".

وأضاف: "ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وكم الأفواه، وفي النهاية سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!".