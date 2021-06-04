انحسار مخاوف التضخم ينعش الأسهم الأمريكية .. و"الأوروبية" تسجل ثالث مكاسبها الأسبوعية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة، أمس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة الوظائف دون المتوقع في أيار (مايو)، ما خفف بواعث القلق من نمو اقتصادي محموم قد يفضي إلى تشديد مبكر للسياسة النقدية.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 41.7 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 34618.69 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.31 في المائة مسجلا 4206.05 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 82.7 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 13697.249 نقطة.وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت أمس الأول، لتهبط شركات التكنولوجيا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع، بينما يفاضل المستثمرون بين المخاوف من التضخم وأن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات التحفيز وبين مشاعر الارتياح فيما يتعلق بزيادة محتملة لضريبة الشركات.واستقر مؤشر داو جونز الصناعي دون تغير يذكر أمس الأول مع انتعاش الأسهم بعض الشيء بعد تقارير بأن الرئيس جو بايدن عرض التراجع عن زيادات ضريبية كان قد اقترحها. وفي محادثات مع الجمهوريين، عرض الرئيس الديمقراطي التخلي عن خطة لزيادة ضريبة الشركات لما يصل إلى 28 في المائة، واقترح بدلا من ذلك فرض حد أدنى 15 في المائة.وقال براد نيومان، مدير استراتيجية السوق لدى ألجير في نيويورك، "السوق تستوعب البيانات الاقتصادية القوية وما يصاحبها من ضغوط تضخمية وتأخذ في الحسبان ما إذا كانت ستغير توقيت تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي وكيف يمكن حساب ذلك في أسعار الأسهم".وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أمس في تعاملات حذرة، فيما اتجه المؤشر الرئيس إلى تحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي بدعم التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. والمؤشر في طريقه إلى تسجيل ربح أسبوعي 0.6 في المائة.وكانت أسهم شركات المرافق والخدمات المالية والرعاية الصحية في مقدمة القطاعات الرابحة على ستوكس 600، إذ ارتفع كل منها بنحو 0.5 في المائة.وتراجعت أسهم "آي. أيه. جي"، مالكة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرزايز"، وويز إير وإيزي جيت، بأكثر من من 1 في المائة بعد أن أضافت بريطانيا سبع دول، منها مصر وسريلانكا، إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي في الفنادق عند الوصول إلى إنجلترا.إلى ذلك، عينت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا بي إل سي" أرادهانا سارين في منصب المدير المالي ليحل محل مارك دنوير، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة "أليكسيون فارماسيوتيكالز" عند إتمام عملية الاستحواذ في وقت لاحق من هذا العام.وذكرت شركة أسترازينيكا، في بيان نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن دنوير سيشغل أيضا منصب مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال، إلى جانب تنحيه عن منصبه في مجلس إدارة شركة الأدوية البريطانية - السويدية.وبموجب هذا التعديل الإداري، الذي يمكن أن يشكل جزءا من خطط أوسع للشركة لتعاقب الموظفين، سينتقل سارين، المدير المالي الحالي لشركة أليكسيون، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. وسيقدم كل من دنوير وسارين تقارير مباشرة إلى لباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لـ"أسترازينيكا".وتم إعلان استحواذ شركة أسترازينيكا على شركة أليكسيون، المتخصصة بصناعة العقاقير الطبية المرتبطة بالأمراض النادرة، لأول مرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في خطوة فاجأت بعض المستثمرين، لأنه جاء في خضم جهود شركة الأدوية البريطانية لإطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19.وتمثل عملية شراء شركة أليكسيون أكبر صفقة استحواذ لشركة أسترازينيكا منذ تأسيسها في عام 1999 وترسيخ مكانتها بين أكبر عشر شركات لتصنيع الأدوية في العالم.من جهة أخرى، ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن رجل الأعمال السويسري هانز تسيجلر، سيمثل أمام المحكمة الإثنين لإدانته بتسريب أسرار شركة لمصرفي سابق في بنك الاستثمار الفرنسي "لازار" ثم مقايضة المعلومات في قضية تورطت فيها شركتان من الدعائم الأساسية للصناعة السويسرية.وتشير "بلومبيرج" إلى أن تسيجلر يواجه اتهامات بسوء استغلال منصبه كمدير لشركة "أورليكون كورب" لصناعة المضخات، وشركة إنتاج الصلب "شمولتس آند بيكنباخ"، لتسريب معلومات حساسة من الناحية التجارية إلى هذا المصرفي لمدة ثلاثة أعوام إلى حين اكتشاف الأمر في أواخر 2016.وقام تسيجلر بتمرير 19 مجموعة قيمة من البيانات إلى المصرفي، الذي لا يمكن تعريفه إلا تحت اسم "بي"، وذلك بموجب القيود السويسرية المفروضة على الإبلاغ عن المخالفات.ولم يرد محامو تسيجلر والمصرفي "بي" على طلبات "بلومبيرج" للتعليق. وفتح المدعون العامون الاتحاديون تحقيقا في قضية تسيجلر، وهو نفسه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيرب جروب السويسرية، في عام 2016 بعد الكشف عن هذه الادعاءات. واستقال تسيجلر من مجالس إدارة شركتي "أورليكون كورب" و"شمولتس آند بيكنباخ".واستغل تسيجلر (68 عاما)، دوره كمدير لشركتي أورليكون وشمولتس، إضافة إلى شركتين سويسريتين أخريين مدرجتين في البورصة، لجني ما يقرب من مليوني فرنك سويسري "2.2 مليون دولار"، في تداولات متكررة لأسهم 11 شركة مختلفة، وفقا للائحة الاتهام.وقال ممثلو الادعاء، إن تسيجلر، الذي عمل لفترة كمستشار مدفوع الأجر لبنك لازار، أفصح عن أسرار حول شركة سويسرية استحوذ عليها أجانب لمصلحة المصرفي المعروف باسم "بي"، ثم طلب 150 ألف فرنك سويسري للكشف عن المعلومات.وفي آسيا، تباين أداء الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس، متأثرة بالأسهم المرتبطة بالنمو، وذلك في الوقت الذي ترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المهم.وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.40 في المائة إلى 28941.52 نقطة بعد يومين من المكاسب، في حين تمكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا من تحقيق زيادة عند الإغلاق بلغت 0.03 في المائة ليسجل 1959.19 نقطة، وهو رابع مكسب يومي على التوالي.وتراجعت الأسهم المرتبطة بالنمو 0.34 في المائة، فيما زادت أسهم القيمة 0.37 في المائة، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا والأسهم المستفيدة من إجراءات ملازمة المنازل، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي صدرت أمس.وقد يؤدي صدور قراءة قوية إلى زيادة الرهانات على الخفض المحتمل لإجراءات التحفيز من جانب الاحتياطي الاتحادي وخفض الإقبال على المخاطرة.وتهافت المستثمرون على أسهم الشركات الكبيرة، منها سهم تويوتا موتور، الذي ارتفع 1.6 في المائة ليصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن ارتفع في عشر من آخر 11 جلسة.وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 7.35 نقطة بنسبة 0.23 في المائة ليبلغ 3240.08 نقطة عند الإغلاق.بينما مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" بلغ 987.58، متراجعا 2.61 نقطة بنسبة 0.26 في المائة عند الإغلاق.عربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 1.54 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2038.0 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 14.5 مليون دينار أردني مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ 14.4 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 72.5 مليون دينار، مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ 57.7 مليون دينار.فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 47.1 مليون سهم، نفذت من خلال 27184 صفقة.