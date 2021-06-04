الأسهم السعودية مرشحة لمزيد من المكاسب .. شهية مخاطرة مرتفعة مع نزعة مضاربية

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع على التوالي لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حيث بلغت 10698 نقطة رابحة 178 نقطة 1.7 في المائة. بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 27 نقطة 1.9 في المائة ليغلق عند 1440 نقطة.جاء الأداء وسط ارتفاع معظم القطاعات مع زيادة قيم التداول بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 61 مليار ريال.وتتمتع السوق بشهية مخاطرة مرتفعة، لذا تستمر التداولات عند مكررات مرتفعة وتحقيق مستويات سعرية جديدة، وذلك في ظل نشاط النزعة المضاربية، إضافة إلى توقعات متعاملين، بتحقيق الشركات نتائج مالية إيجابية تعدل من أساسيات السوق.وفي ظل الأوضاع الحالية يبدو أن السوق قادرة على تحقيق مزيد من الارتفاع إلى مستويات 10820 نقطة. وعند تلك المستويات من المتوقع أن تواجه السوق ضغوطا بيعية ناتجة عن عمليات جني أرباح، بينما الدعم عند 10540 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 10318 نقطة، حيث كانت أدنى نقطة عند 10514 نقطة بخسائر طفيفة، بينما الأعلى عند 10700 نقطة رابحا 1.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع اغلق عند 10698 نقطة رابحا 178 نقطة 1.7 في المائة.وارتفعت قيم التداول 14 في المائة بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 61 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 18 في المائة بنحو 308 ملايين سهم لتصل إلى ملياري سهم متداول، أما الصفقات فزادت 11 في المائة بنحو 226 ألف صفقة لتصل إلى 2.3 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" 0.5 في المائة، يليه "الأدوية" 0.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.09 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" 24 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 13 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 16 في المائة بقيمة 9.6 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" 11 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 9 في المائة بقيمة 5.9 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "تبوك الزراعية" 37 في المائة ليغلق عند 42.55 ريال، يليه "متطورة" 35 في المائة ليغلق عند 52.40 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والإعلام" 26.67 في المائة ليغلق عند 133 ريالا.وتصدر المتراجعة "وفرة" 12 في المائة ليغلق عند 179 ريالا، يليه "سيسكو" 4 في المائة ليغلق عند 48 ريالا، وحل ثالثا "اتحاد الخليج الأهلية" 4 في المائة ليغلق عند 19 ريالا.وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "تبوك الزراعية" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "العبداللطيف" بقيمة 1.9 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية