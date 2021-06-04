4.9 مليون ريال غرامات على الأندية السعودية .. النصر والشباب الأعلى

اقتربت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق الأندية في كل الفئات والدرجات، من 4.9 مليون ريال خلال الموسم الحالي الذي أقفلت منافساته أخيرا "تسعة أشهر"، حيث أصدرت 357 قرارا.

وبلغ إجمالي قيمة القرارات 4895972 ريالا، منها 3277645 ريالا لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (242 قرارا)، فيما بلغت غرامات باقي أندية الدوريات 1618327 ريالا (115 قرارا).

وتصدر النصر الأندية الأعلى غرامات، حيث بلغت 917350 ريالا من 46 قرارا صدرت بحقه، يليه الشباب بـ603250 ريالا تمثل 16 قرارا، ثم الاتحاد بـ555795 ريالا، تمثل 20 قرارا.

وجاء الهلال ثانيا من حيث عدد القرارات الصادرة بـ23 قرارا، وبلغت قيمتها 169 ألف ريال، فيما جاء الوحدة رابعا بقيمة المخالفات وبلغت 171750 ريالا، يليه الأهلي والفيصلي بـ126 ألف ريال، ثم الباطن آخر الأندية التي تجاوز مجموع قراراتها 100 ألف ريال، وبلغت 104 آلاف ريال.

وبلغت مجموع مبالغ قرارات كل من التعاون 88 ألفا، العين 78.5 ألف، الرائد 70 ألفا، الفتح 61 ألفا، ضمك 55 ألفا، الاتفاق 42 ألفا، وأخيرا أبها بـ30 ألفا.

وكشف المحامي سعود الرمان المختص في القانون الرياضي، أن لجنة الانضباط والأخلاق تخاطب أمانة القدم لمخاطبة الأندية بالسداد في الوقت المحدد، وقال "تحدد اللجنة شروط السداد ومدتها الزمنية وفق الفقرة الخامسة من المادة 14، وتكون الأندية مسؤولة بالتضامن عن الغرامات المفروضة على اللاعبين والمسؤولين في الفرق الممثلة لها ولا يعفي انتهاء الرابط بين الشخص المعاقب وناديه لأي سبب كان من المسؤولية التضامنية للنادي كما جاء في الفقرة السادسة من المادة 14"، مضيفا "في حال فشل الشخص في دفع الغرامة يجوز للاتحاد اقتطاع تلك الغرامة من المستحقات المالية للشخص لدى الاتحاد أو الرابطة".

وأوضح الرمان، أنه في حال عدم التسديد تقع عقوبة مالية إضافية تتناسب مع حجم المبلغ المتأخر بعد إخطار المخالف كتابيا مع منح موعد نهائي للسداد".