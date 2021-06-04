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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

مخاوف في سريلانكا من وقوع كارثة بيئية .. تسرب 350 طن من النفط و25 طن مواد كيمائية إلى البحر

مخاوف في سريلانكا من وقوع كارثة بيئية .. تسرب 350 طن من النفط و25 طن مواد كيمائية إلى البحر

الاقتصادية من الرياض
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