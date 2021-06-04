المفوضية الأوروبية تحقق رسميا مع "فيسبوك" بشأن المنافسة في مجال الإعلانات

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا مع شركة فيسبوك يتعلق بمكافحة الاحتكار لتحديد ما إذا كانت الشركة الأمريكية تستغل بشكل غير قانوني البيانات التي تحصل عليها للتفوق على منافسيها في مجال الاعلانات على الانترنت.

وتتعلق المخاوف بمنصة المبيعات "فيسبوك ماركيت بليس" التي تحقق نموا سريعا.

ومن المقرر أن تدرس المفوضية ما إذا كانت الشركة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا تستغل بشكل غير قانوني البيانات التجارية المهمة التي تحصل عليها من الشركات التي تروج لها على شبكتها للتواصل الاجتماعي من أجل الحصول على أفضلية عند الترويج لمنصة "ماركيت بليس".

وبحسب "الألمانية"، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريث فيستاجر في بيان بشأن هذه الخطوة: "في الاقتصاد الرقمي اليوم، يتعين عدم استخدام البيانات على نحو يقوض المنافسة".

وبعد إجراء تحقيقات أولية، يشتبه مسؤولو الاتحاد الأوروبي في أن شركة فيسبوك ربما تستغل البيانات التي تحصل عليها من المنافسين لمساعدة منصة ماركيت بليس على الأداء بشكل أفضل.