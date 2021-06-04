الصحة ترصد تزايدا في حالات الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

رصدت وزارة الصحة اليوم تزايدًا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مهيبةً بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار (كورونا)، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1201 إصابة مؤكدة، وتعافي 1322 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 455418 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 438206 حالات ، وفيما يخص الوفيات، سجلت 16 حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7424حالة بحسب واس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.