أنت هنا

أحداث في صور

باكستانيون ينتظرون دورهم لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا في كراتشي

باكستانيون ينتظرون دورهم لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا في كراتشي

«الفرنسية »

باكستانيون ينتظرون دورهم لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا في كراتشي أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور