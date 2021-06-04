مرونة وقدرة .. بيئة اقتصادية مثالية 



كانت جائحة كورونا اختبارا قاسيا لجميع دول العالم، وعلى مصداقية الحكومات أمام شعوبها. لقد كانت اختبارا لمرونة العمل والقدرة على التكيف السريع مع الأحداث والمستجدات، وفيما كان عدد من الدول المتقدمة والنامية تفشل تباعا في مواجهة الأحداث المتسارعة للجائحة، كانت الحكومة السعودية تثبت لشعبها وللعالم قدرتها على التفاعل مع الأحداث وإعادة تخصيص الموارد، وتنمية مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد بطريقة تضمن العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات.

وقد صرح بذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكثر من مناسبة. وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية الكلية تقدم دليلا كافيا على هذه الحقيقة، فالنمو النمو الاقتصادي عاد. كما أن خبراء صندوق النقد الدولي رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 2.6 في المائة إلى 2.9 في المائة، وأكدوا سلامة ونجاح الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة تحديات الجائحة.

كما أن السعودية من أوائل الدول التي وفرت اللقاح لمواطنيها والمقيمين إلى أن بلغت نسبة من أخذه من سكان السعودية 40 في المائة، مع توقعات باستكمال 70 في المائة خلال مايو. وهناك كثير من الشواهد على الدعم الذي لقيه القطاع الخاص، وكان له أثر كبير في استدامة هياكله، ونتج عن ذلك تحسن كبير في التجارة الخارجية والعودة إلى النمو في الربع الأول من هذا العام بنسبة 8 في المائة.

وفي الحديث عن السياق نفسه، فإن هناك كثيرا من أدلة النجاح الكبيرة لخطط السعودية وتجاوزها أزمة الجائحة، فحققت المركز الأول عالميا وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM لعام 2020/ 2021، وذلك في مؤشر "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، كما قفزت إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز الـ22، والمركز الأول أيضا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي" بعد أن كانت في المركز السادس، وهذا يعكس حجم العمل الذي تم خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر رؤية 2030، ويضاف إلى رصيدها في الإنجازات، فقد شملت الإصلاحات ريادة الأعمال وتعزيز الشفافية وسهولة إجراءات البدء في الأعمال التجارية.

كما تقدمت المملكة في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز الـ17. والمرصد العالمي لريادة الأعمال GEM هو اتحاد عالمي من المؤسسات الأكاديمية المختصة بريادة الأعمال، وهو أيضا المرصد الوحيد الذي يجمع البيانات عن ريادة الأعمال مباشرة من رواد الأعمال الأفراد، وهو ما يمنحه تفردا واستقلالية مع مصداقية عالية في البيانات، وله سجل من 22 عاما من البيانات، ما يسمح بتحليل حالة ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وعلى مستويات متعددة، ويتم من خلاله إجراء 200 ألف مقابلة سنويا مع الخبراء ورواد الأعمال من جميع الأعمار، فهو أغنى مصدر للمعلومات الموثوقة حول حالة ريادة الأعمال والأنظمة البيئية لريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

لهذا، فإن تحقيق السعودية لهذا المركز المتقدم في هذا المؤشر العالمي المستقل، يعد دليلا إضافيا على نجاح خطط المملكة في المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030 واهتمامها المستمر بريادة الأعمال. كما أن من أهم ما تم إنجازه في تطوير بيئة رواد الأعمال، إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات مثلما حدث مع أزمة جائحة كورونا، وهو ما جعل السعودية تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.

وتم خلال هذا العام إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030.