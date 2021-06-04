انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحول التركيز لبيانات قطاع الخدمات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس، مع عكوف المستثمرين على بيانات تشير إلى تسارع في نمو الوظائف، بحثا عن مؤشرات على مسار التعافي الاقتصادي والتضخم قبيل صدور أرقام مهمة لقطاع الخدمات.

وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 50.1 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 34550.31 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.40 في المائة ليسجل 4191.43 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 100.6 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 13655.746 نقطة.

من جهة أخرى، قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها في معاملات هادئة أمس، وسط معنويات مرتفعة بعد بيانات قوية لنمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو والوظائف الأمريكية، بينما تراجعت الأسهم البريطانية بفعل خفض تصنيفات وانقضاء الحق في توزيعات أرباح.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسهم شركات السيارات ومكوناتها والرعاية الصحية، بينما كانت شركات التعدين هي الأكثر انخفاضا.

وبدأ تداول عدد من أسهم الشركات البريطانية، مثل "ناشيونال جريد" و"كينجفيشر"، دون الحق في توزيعات الأرباح، ما هبط بمؤشر فاينانشيال تايمز 100 القيادي 0.6 في المائة.

وبعد نمو قياسي لأنشطة المصانع في منطقة اليورو، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر "آي. إتش. إس ماركت" انتعاش قطاع الخدمات الشهر الماضي مع تخفيف القيود.

وتراجع سهم "بي.تي"، أكبر مجموعة اتصالات بريطانية، 1.9 في المائة بعد أن خفض "دويتشه بنك" توصيته للسهم إلى "بيع"، قائلا إنه مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية.

إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، إذ سجل مؤشر توبكس الواسع النطاق أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع في ظل زيادة نشاط حملة التطعيم في البلاد، ما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد من القيود المرتبطة بالجائحة.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.39 في المائة إلى 29058.11 نقطة، فيما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا زيادة 0.84 في المائة إلى 1958.70 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 19 نيسان (أبريل).

وأفادت وسائل إعلام يابانية، بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم تجاوز عشرة ملايين. وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من تطعيم معظم المواطنين الأكبر سنا بحلول نهاية تموز (يوليو).

وتقدمت أسهم شركات السكك الحديدية في تعاملات مكثفة لليوم الثاني على التوالي، إذ قفز سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 3.4 في المائة، وزاد سهم سكك حديد وسط اليابان 2.3 في المائة.

ومن القطاعات الأخرى التي شهدت تداولا كثيفا أسهم شركات صناعة السيارات التي اكتسبت زخما بدعم انتعاش قوي للطلب العالمي.

وارتفع سهم "تويوتا موتور" 1.7 في المائة، فيما ارتفع سهم "هوندا موتور" 2.1 في المائة، وربح سهم "نيسان موتور" 1.5 في المائة.