تحسن وتيرة نمو قطاع الخدمات في بريطانيا

أظهرت بيانات أصدرتها شركة اي اتش اس ماركيت للابحاث السوقية اليوم الخميس استمرار نمو قطاع الخدمات في بريطانيا خلال أيار/مايو الماضي مع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وانتعاش الأعمال في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بحسب الألمانية

وقد ارتفع مؤشر الخدمات إلى 9ر62 في الشهر الماضي، بعدما سجل 61 نقطة في نيسان/أبريل الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 8ر61 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع. وتشير قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي إلى نمو قطاع الخدمات بأسرع وتيرة له منذ 24 عاما.

وأشار تقرير آي.إتش.إس ماركيت إلى تسارع وتيرة نمو الطلب لدى مقدمي الخدمات خلال أيار/مايو الماضي، مع التعافي بأسرع وتيرة منذ تشرين أول/أكتوبر 2013، بفضل الطلب المحلي، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الخارجي بنسبة طفيفة مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي. ارتفع معدل التوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة آذار/مارس 2015، حيث أشارت الشركات إلى مزيج من توظيف عمال جدد وعودة العمال من الاجازة بدون أجر التي حصلوا عليها أثناء جائحة فيروس كورونا.