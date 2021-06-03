روسيا: احتمال كبير في زيادة جديدة لأسعار الفائدة

قال مسؤولون روس كبار إن بنك روسيا المركزي سيدرس خلال اجتماعه الدوري المقرر في الأسبوع المقبل إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي اليوم الخميس إن كل الخيارات مطروحة أمام اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك يوم 11 حزيران/يونيو الحالي بما في ذلك الإبقاء على الفائدة دون تغيير أو زيادتها، مضيفة أنه من السابق لأوانه الحديث عن النسبة المحتملة لزيادة الفائدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كاسينا يودايفا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي قوله إن الإبقاء على أسعار الفائدة، هو الاحتمال الأقل قوة، في حين من المحتمل زيادة الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

وقالت إن مجلس السياسة النقدية في البنك يميل حاليا نحو زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرة إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك يغيرون رأيهم قبل أيام أو ساعات من الاجتماع، في ضوء التطورات.