ربط إلكتروني بين "البيئة" و6 جهات لخدمة مستفيدي الإعانات الزراعية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الربط الإلكتروني مع ست جهات حكومية، شملت وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز المعلومات الوطني NIC، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك بهدف خدمة المستفيدين من برنامج الإعانات الزراعية.وأوضحت الوزارة، أن الربط الإلكتروني مع الجهات الست، يستهدف التحقق من السجل التجاري، ومعرفة الحالة الوظيفية، وبيانات الراتب، وبيانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصنيف الإعاقة، إضافة إلى الهوية الوطنية، والحالة الاجتماعية، وبيانات الدعاة والمؤذنين، وبيانات التقاعد، وذلك حسب تخصص كل جهة للتأكد من بيانات المتقدمين لبرنامج الإعانات الزراعية.وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، يأتي مواكبة لمسيرة التحول الرقمي، من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات المستفيدين من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وسرعة الإنجاز، وتقليص الوقت والجهد، إضافة إلى تطوير العمل الحكومي، والعمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة.إلى ذلك، دشنت "البيئة"، مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 لتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، الذي يستهدف مناطق عسير والباحة وجازان، والطائف.ويهدف مشروع التقييم، الذي شارك فيه مجلس الجمعيات التعاونية وجامعة الملك خالد في أبها، إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فاعليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي، من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة، والتعرف إلى تغير مفهوم نشاط ومهنة المزارع على ثقافة المجتمع، من خلال أنشطة المبادرة، والتعرف على إعادة الموروث الزراعي للآباء في المناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى دراسة دور مجلس الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية الزراعية في المناطق في دعم وتنفيذ المبادرة وتأثيرها في كفاءتها المالية.وبين المهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل الوزارة للزراعة، أن لدى الوزارة رغبة في الوصول إلى نتائج المبادرة عن طريق دراسات علمية منهجية بحتة تساعدها على تطوير المنهجية للمراحل اللاحقة للمبادرة، وستكون عملا جديدا لتأسيس المنهج العلمي في تطوير المبادرات كافة.من جانبه، أشار الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، إلى أن الوزارة، من خلال الجمعيات التعاونية، تعكف على قياس آثار مبادراتها وتقييمها لتطويرها، مؤكدا عزم مجلس الجمعيات التعاونية على استمراره في تقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن.