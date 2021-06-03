مجلس إدارة المتحدة للتأمين يوافق على إستخدام كامل الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على استخدام مبلغ (31,944) ألف ريال من الاحتياطي النظامي وهو مايمثل كامل قيمة الاحتياطي النظامي كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 (ثلاثة أشهر) وذلك لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة، ويهدف هذا القرار إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من (137,015) ألف ريال كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 (ثلاثة أشهر) ، (وهو ما يمثل نسبة 34% من رأس المال) إلى (105,071) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 26% من رأس المال) وسوف يتم الرفع بالقرار للجمعية العامة للشركة للموافقة عليه وذلك بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات الرقابية ذات العلاقة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه