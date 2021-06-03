"المجموعة السعودية" توزع 225 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول للعام 2021م، وذلك على النحو الآتي:
|تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
|1442-10-22 الموافق 2021-06-03
|اجمالي المبلغ الموزع
|225 مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|450 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|0.50 ريال
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 5
|تاريخ الأحقية
|تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في الأربعاء 20-11-1442هـ الموافق 30-6-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|سوف يعلن عنه لاحقاً
|معلومات اضافية
|وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المساهمين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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