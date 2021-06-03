"المجموعة السعودية" توزع 225 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

معلومات اضافية

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المساهمين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.