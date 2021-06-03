1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وشدّدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع ، وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع -بإذن الله- إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (1364) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9925) حالة منها (1516) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (454217) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (436884) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7408) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما تم إجراء (96230) فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).