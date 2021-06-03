"وافي" يرصد 100 مخالفة ضمن 441 جولة رقابية منذ بداية 2021

نفذت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 441 جولة رقابية على عدد من المشاريع العقارية حول مدن المملكة منذ بداية 2021 وحتى نهاية مايو حيث تم رصد 100 مخالفة أبرزها البيع والتسويق والإعلان عن وحدات غير مكتملة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة ضمن جهود تنظيم النشاط وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق والمواطنين لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح المهندس عبدالعزيز المحيميد رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة أن البرنامج يسعى من خلال جولاته للتأكد من تطبيق أنظمة وضوابط البيع على الخارطة ضمن المشاريع العقارية المعروضة في السوق العقاري المحددة بقرار مجلس الوزراء التي تحظر ممارسة أنشطة بيع أو تسويق أو عرض المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ أو تسلم مبالغ لدفعات الشراء أو مبالغ حجز أو توقيع عقود مع مشترين دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج "وافي".

وأكد استمرار الجولات الرقابية في جميع مناطق المملكة لمتابعة المشاريع العقارية المخالفة والعمل على تصحيح مخالفاتها. مبينا أنه في حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة والتي تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة وتصل إلى الإحالة للنيابة العامة. داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الميسرة التي يقدمها "وافي" بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ورفع جودة الوحدات العقارية لزيادة كفاءة القطاع العقاري وإنتاجيته.

يُذكر أن برنامج "وافي" يسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المطورين للاستثمار في القطاع العقاري من خلال التقدم إلكترونياً على (وافي).

لطلب الحصول على رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة وخارجها وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إمكانية إصدار رخصة المطور الرئيس والفرعي التي تم إطلاقها مؤخراً.