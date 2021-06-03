بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس إن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19، بسحب ما نشرت "رويترز".

وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في إفادة صحفية إن السعودية لم تفتح رحلات الحج.