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بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

"الاقتصادية" من الرياض

 قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس إن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19، بسحب ما نشرت "رويترز".
وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في إفادة صحفية إن السعودية لم تفتح رحلات الحج.

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