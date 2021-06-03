أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع إتفاقية من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما) مع شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية السعودية المحدودة في مدينة الرياض بتاريخ 3 يونيو 2021م، للتصنيع في مصنع شركة (أجا فارما) في السعودية.
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- "الكيميائية" توقع اتفاقية مع "جلاكسو سميث كلاين" للتصنيع في السعودية
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