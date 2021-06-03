"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "لازوردي" على أساس سعر 20.74 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة، علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة لازوردي للمجوهرات في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 26 /10 /1442هـ الموافق 07 /06 /2021م.