أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"أسمنت الجنوب": انشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10.000 طن يوميا

"أسمنت الجنوب": انشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10.000 طن يوميا

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن انشاء خط انتاج بمصنع اسمنت جازان بطاقة انتاجية 10,000 طن / يوم ليتم احلاله محل خطوط الانتاج الحالية، ومن المتوقع البدء في انشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021م .

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية