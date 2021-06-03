أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن انشاء خط انتاج بمصنع اسمنت جازان بطاقة انتاجية 10,000 طن / يوم ليتم احلاله محل خطوط الانتاج الحالية، ومن المتوقع البدء في انشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021م .
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- "أسمنت الجنوب": انشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10.000 طن يوميا
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