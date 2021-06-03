"أنعام القابضة": تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع "واسط السعودية" لمدة 30 يوم عمل

أعلنت شركة مجموعة انعام القابضة تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مؤسسة واسط السعودية فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 51% من مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل – فرع لمؤسسة واسط السعودية، لفترة اضافية تبدأ عند انتهاء المدة الأصلية في 03 /06 /2021 وتنتهي بعد ثلاثون 30 يوم عمل ، وذلك للسماح بإكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والأعمال التحضيرية الأخرى اللازمة لتنفيذ اتفاقيات الصفقة وغيرها من الاتفاقات النهائية .