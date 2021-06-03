الدولار يتشبث بمكاسبه بعد انخفاضات حادة .. والمستثمرون يتتبعون مسار اليوان

تشبث الدولار بمكاسبه الطفيفة أمس، مرتفعا من أقل مستوياته في نحو خمسة أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، إذ أدى تحسن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى استمرار التكهنات بعودة مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسات معتادة سريعا.وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة أخرى، دون مستوى 90 بقليل بعدما هبط إلى 89.662 أمس الأول، مقتربا من أقل مستوى منذ السابع من كانون الثاني (يناير) عند 89.533.ووفقا لـ"رويترز"، بلغ اليورو 1.2219 دولار بعدما تراجع من قرب ذروة عدة أشهر الليلة الماضية حين بلغ 1.22545 دولار.ويتتبع المستثمرون مسار اليوان الذي حقق مكاسب في الآونة الأخيرة. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الصينية عند 6.3823 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد التراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.3526 مقابل الدولار الإثنين، قبل تبني واضعي السياسات قرارات لكبحه تشمل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الصعبة.وظل الاسترليني منخفضا عند 1.41515 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.4250 دولار الذي سجله أمس الأول. وسجل الدولار الكندي 1.20675 مقابل نظيره الأمريكي بعدما صعد الليلة الماضية إلى ذروة 1.2007 مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط.إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس، عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 أمس، إلى 1895.58 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) عند 1916.40 دولار أمس الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1898.80 دولار.وقال دانييل بريسمان المحلل في "كومرتس بنك"، "إن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب ومن المحتمل أن نرى بعض عمليات البيع لجني الأرباح".