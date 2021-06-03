تعاون بين «ندلب» و«كاوست» لدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات النمو الواعدة

وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بحضور بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج. وقد وقع المذكرة من جانب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان رئيس الجامعة، ومن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان بن خالد المزروع الرئيس التنفيذي للبرنامج.وأكد المهندس سليمان بن خالد المزروع، أهمية هذه الشراكة ودورها في تعظيم الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعات البرنامج الواعدة (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية)، وهو ما يعد مستهدفا أصيلا للبرنامج من شأنه أن يسهم في تحسين العمليات ورفع الإنتاجية، وإيجاد وظائف نوعية للكفاءات الوطنية، وأعرب عن ثقته بقدرة الجهات التنفيذية بقطاعات برنامج "ندلب" و"كاوست" على تحقيق أهداف هذه المذكرة، معبرا عن شكره للجامعة نظير حرصها على إتمام هذه الشراكة والعمل بشكل تكاملي مع "ندلب" والجهات التنفيذية بقطاعات البرنامج للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه، صرح الدكتور توني تشان قائلا: "يسعدنا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية العمل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP لتسريع عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4IR في المملكة– ولا سيما في هذه الأوقات التحولية المحورية داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي أيضا‍". وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تفعيل مركز قدرات للثورة الصناعية الرابعة في المنطقة الغربية، لغرض المساهمة في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وتطوير خارطة طريق وبرامج لتمكين هذا المركز من تحقيق أهدافه، إلى جانب تحديد الأطر والآليات المناسبة لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر منصة رقمية موحدة، إضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد المعايير اللازمة، التي تصنف مراكز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بناء عليها كمراكز قدرات وطنية.