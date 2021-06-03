منظمة التجارة .. إشكاليات بشأن نص جديد للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمواجهة كورونا

أخيرا، وبعد انتظار طويل، عممت منظمة التجارة العالمية على أعضائها الاقتراح المنقح للتنازل عن الالتزامات بحماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بوباء كوفيد - 19. يظهر الفحص الدقيق للمقترح مدى التغيير الضئيل على المسودة الأولى، لكن هذه الضآلة تدفع نحو مقدار كبير من المناقشات الصعبة التي سيخوضها أعضاء المنظمة.يسمح التنقيح، للمفاوضات الأولى، أن تمضي قدما في مجلس الملكية الفكرية منذ أن أيدت الولايات المتحدة فكرة التنازل، وإن لم يكن بالضرورة بالشكل المقترح. (الاسم الرسمي لمجلس الملكية الفكرية هو مجلس "تريبس" الذي ينفذ معاهدة المنظمة "الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية").تقول الهند وجنوب إفريقيا وقائمة طويلة من الجهات الراعية لدعوة التنازل إن التنقيح يهدف إلى مساعدة أعضاء المنظمة على المضي قدما في المفاوضات والتركيز على النص بدلا من المبادئ العامة. تضيفان أن المراجعة تأخذ في الحسبان "المناقشات والتعليقات الواردة في المفاوضات".غير أن مصادر منظمة التجارة العالمية تقول إن فحص محتويات التنقيح، يظهر أنه قد لا يزال يتعين التفاوض على كثير. الأمر لا يتعلق فقط بقبول أو رفض التنازل - التنازل أو عدم التنازل. ما هو موجود في النص وما تم تركه كلها أمور مهمة. يمكننا أن نتوقع بعض الأوقات الصعبة في المستقبل.معارضو التنازل يقولون إنه "نص مدهش"، ليس لما يحققه، لكن لما لا يحققه. من نواح كثيرة، يختلف النص "قليلا" عن الأصل، لكن هذا "القليل" حاسم جدا، خاصة ما يتعلق بـ"كم من الوقت سيكون التنازل ساريا"، وكيف سيتقرر ذلك؟ هذا بحد ذاته كاف لجعل الاتفاق أكثر صعوبة. مع ذلك، تم إجراء بعض التغييرات للتعامل مع بعض المخاوف.يشير التنقيح إلى ظهور طفرات ومتغيرات جديدة في كوفيد - 19، وقضايا أخرى أصبحت أكثر إلحاحا منذ إصدار النسخة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2020. على هذا الأساس، يركز التنقيح على "شمول منتجات وتقنيات صحية أوسع نطاقا في التنازل"، بما في ذلك مجموعة من المكونات والتقنيات المرتبطة بالوباء وطرق ووسائل تصنيعها.بموجب النص المنقح، تم الآن تحديد المدة المقترحة للتنازل، بدلا من "[X] أعوام" في النص القديم، لكن في ذلك إشكاليات عديدة.في تقديمه مبررات التنازل يوضح التنقيح في مقدمة طويلة، يتعامل المجتمع الدولي مع كائنات مجهرية جديدة مسببة للأمراض حولها كثير من الشكوك. على سبيل المثال، لا يزال التحقيق جاريا للتوصل إلى علاجات فعالة، ولا يزال هناك عديد من الأشياء المجهولة فيما يتعلق باللقاحات، مثل مدة المناعة الممنوحة، وفعالية اللقاحات ضد المتغيرات الجديدة وتأثير اللقاحات في الأطفال.في نهاية المقدمة - مكونة من عشر فقرات - يقول التنقيح، يجب التنازل عن التزامات الأعضاء بتنفيذ أو تطبيق الأقسام 1 و4 و5 و7 من الجزء الثاني من اتفاق "تريبس". ثم يضع النص ست نقاط تتعلق بأنواع أخرى من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، من بينها، "التشخيصات، والعلاجات، واللقاحات، والأجهزة الطبية، ومعدات الحماية الشخصية، وموادها ومكوناتها وكل ما يتعلق باحتواء كوفيد - 19".حتى الآن، ذكرت الولايات المتحدة تأييدها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في اللقاحات فقط. بالمثل، دعمت نيوزيلندا التنازل عن اللقاحات". عليه تتوقع مصادر منظمة التجارة مفاوضات صعبة حول المنتجات التي سيغطيها التنازل. تقول، قد يساوم أعضاء المنظمة أيضا حول كيفية تحديد "الوقاية أو العلاج أو احتواء كوفيد - 19".