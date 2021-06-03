التعافي بعد الجائحة .. بلدان قائدة وأخرى متلكئة «1 من 2»

بعد أسوأ ركود عالمي في عقود من الزمن أصبح المتنبئون من القطاعين الخاص والرسمي متفائلين على نحو متزايد بتعافي الناتج العالمي هذا العام وما بعده. لكن توزيع التوسع المقبل سيكون متفاوتا بين الاقتصادات المختلفة وداخل كل منها. وسواء كان التعافي على هيئة حرف V - عودة قوية إلى النمو بما يتجاوز الإمكانات المتوقعة -، أو على هيئة حرف U - نسخة ضعيفة من التعافي على هيئة حرف V -، أو على هيئة حرف W - ركود مزدوج - فإن هذا سيتوقف على عدة عوامل عبر الاقتصادات والمناطق المختلفة.مع استمرار تفشي فيروس كورونا في عديد من الدول يصبح السؤال الرئيس هو ما إذا كان ظهور سلالات جديدة خبيثة ليفضي إلى دورات متكررة من التوقف ثم الانطلاق، كما رأينا في بعض الحالات، حيث أعيد فتح الاقتصادات قبل الأوان. يتمثل أحد الاحتمالات المشؤومة في ظهور مزيد من أشكال الفيروس المتحورة المقاومة للقاحات على النحو الذي يزيد من إلحاح جهود التطعيم التي كانت حتى الآن شديدة البطء في عديد من المناطق.إلى جانب الفيروس هناك عدد من المخاطر الاقتصادية ذات الصلة التي تستوجب الاهتمام والدراسة. إذا كان التعافي بطيئا أو غير قوي بالدرجة الكافية فقد يفضي إلى ندوب دائمة إذا أفلس عديد من الشركات وبدأت أسواق العمل تظهر التباطؤ عندما تتسبب البطالة طويلة الأمد في جعل العمال غير قابلين للتوظيف بسبب تآكل المهارات. يدور سؤال آخر حول مقدار تقليص المديونية بين الشركات المثقلة بالديون الصغيرة والكبيرة والأسر، وما إذا كان من الممكن التعويض عن هذا التأثير بالكامل من خلال إطلاق الطلب المكبوت، حيث ينفق المستهلكون المدخرات التي تراكمت لديهم أثناء زمن الجائحة.لا يخلو الأمر أيضا من سبب سياسي اجتماعي للقلق: فهل تصبح فجوة التفاوت متزايدة الاتساع مصدرا أكثر بروزا لعدم الاستقرار وتراجع الطلب الكلي؟ سيتوقف كثير على حجم ونطاق ومدى شمولية السياسات المعمول بها لدعم دخل وإنفاق أولئك الذين تخلفوا عن الركب. على نحو مماثل، يتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت حوافز السياسة الكلية - النقدية، والائتمانية، والمالية - التي جرى تنفيذها حتى الآن كافية، أو غير كافية، أو مفرطة في حقيقة الأمر إلى الحد الذي يؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم وتوقعات التضخم في بعض الحالات.بوضع كل هذه الشكوك في الحسبان، يبدو أن التعافي حاليا سيكون أقوى في الولايات المتحدة، والصين، والأسواق الآسيوية الناشئة التي تشكل جزءا من سلاسل التوريد العالمية الصينية. في الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى، ومعدلات التطعيم المرتفعة، وزيادة ثقة المستهلك والأعمال، والآثار بعيدة المدى المترتبة على التوسعين المالي والنقدي، إلى دفع التعافي القوي هذا العام.هنا، يتمثل الخطر الرئيس في فرط النشاط الاقتصادي. فقد يتبين أن الزيادة الأخيرة في التضخم أكثر ثباتا من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد تخضع الأسواق المالية السطحية اليوم لعملية تصحيح، فيؤدي هذا بدوره إلى إضعاف الثقة.في الصين والاقتصادات المرتبطة بها بشكل وثيق، يدين التعافي بكثير من قوته إلى نجاح السلطات في احتواء الفيروس في مرحلة مبكرة، وتأثيرات التحفيز الكلي التي سمحت جميعها بإعادة الفتح السريع واستعادة ثقة الأعمال. لكن المستويات المرتفعة من الديون والروافع المالية في بعض أجزاء من القطاعين العام والخاص في الصين ستفرض مخاطر عديدة مع محاولة الصين الحفاظ على نمو أقوى وكبح جماح الائتمان المفرط في الوقت ذاته. في عموم الأمر يشكل احتمال التنافس المتصاعد - حرب أكثر برودة - بين الولايات المتحدة والصين تهديدا للنمو الصيني والعالمي، خاصة إذا أدى إلى انفصال اقتصادي أكثر اكتمالا وتجدد سياسات الحماية... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.