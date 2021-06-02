ارتفاع مبيعات سيارات هيونداي في أمريكا بنسبة 56% خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور جروب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين وصول مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي إلى 90017 سيارة بزيادة نسبتها 56% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت المبيعات 57619 سيارة.

في الوقت نفسه واصلت المبيعات الشهرية للشركة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة تسجيل أرقام قياسية للشهر الثالث على التوالي. وزادت مبيعات الشركة المجمعة للشركات بنسبة 95% خلال الشهر الماضي، في حين تمثل 6% من إجمالي المبيعات في السوق الأمريكية. وزادت مبيعات التجزئة لشركة هيونداي بنسبة 54% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 84351 سيارة.

وشكلت السيارات صديقة البيئة 11% من إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات هيونداي في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، زادت مبيعات هيونداي موتور أمريكا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 50% سنويا إلى 334670 سيارة مقابل 222462 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.