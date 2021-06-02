وكالة الطاقة: الاستثمار في تنقيب وإنتاج النفط والغاز مرشح للارتفاع 10%

أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمار في تنقيب وإنتاج النفط والغاز مرشح للارتفاع 10 في المائة، في 2021، مؤكدة أن استثمارات كبرى الشركات النفطية تبدأ في التنويع ببطء نحو الطاقة النظيفة، خاصة في أوروبا.وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير حول استثمارات الطاقة في العالم أنه، تم تخصيص 1 في المائة، فقط من إنفاق شركات النفط والغاز على استثمارات الطاقة النظيفة.ووفقا لـ"الفرنسية"، أضافت أن "النسبة قد ترتفع إلى 4 في المائة، هذا العام، وإلى أكثر من 10 في المائة لدى بعض الشركات الأوروبية الكبرى"، بحسب أحدث بيانات الوكالة أصدرتها في تقرير أمس.وبدأ قطاع النفط في التنويع نحو الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خصوصا، وتقدمت الشركات الأوروبية "مثل بريتش بتروليوم وشل وتوتال" في ذلك على منافستها الأمريكية.كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه رغم توقعات ارتفاع الاستثمارات في تنقيب وإنتاج النفط والغاز بنحو 10 في المائة، إلا أنها تظل عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، إذ حققت الشركات الوطنية هذا النمو، في حين لا يزال إنفاق "الشركات الكبرى" الخاصة ثابتا.وفي تقرير حول الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو أمر ضروري إذا كان العالم يرغب في الحفاظ على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 1.5 درجة مئوية، دعت الوكالة العالم إلى تجاهل أي مشروع جديد للتنقيب عن النفط أو الغاز الآن.وبشكل عام، عدت الوكالة الدولية للطاقة الاستثمار في الطاقة في جميع أنحاء العالم يجب أن يزيد بنسبة 10 في المائة، هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يزيل معظم آثار الانخفاض الناجم عن الوباء العام الماضي.ودعت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياساتها في مجال الطاقة من جديد إلى تسريع الاستثمارات في الطاقات النظيفة من أجل تحقيق الأهداف المناخية.ورحبت بكون الاستثمار في الكهرباء ينصب في الطاقة المتجددة، وإن كان الكربون لا يزال حاضرا. كما دعا فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الحكومات إلى التعهد بالتزامات واضحة "لتقليل حالات عدم اليقين المرتبطة بالاستثمار في الطاقة النظيفة، وتزويد المستثمرين بالرؤية طويلة المدى التي يحتاجون إليها".