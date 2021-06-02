أطول سلسلة ارتفاعات للأسهم المحلية منذ فبراير .. تجاوزت مستوى 10650 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السابعة في أطول سلسلة ارتفاع منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 عند 10656 نقطة بمكاسب 59 نقطة بنحو 0.56 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.75 في المائة ليغلق عند 1433 نقطة. وشهدت الجلسة أحداثا غير اعتيادية، حيث توقفت بعد ساعة من التداول لفترة ساعتين، وذلك "بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة" بحسب ما أفصحت "تداول السعودية". ولم يؤثر الانقطاع في اتجاه السوق، حيث حافظت على اللون الأخضر طوال فترة التداول. وأشير في تقرير سابق إلى أن مستويات المقاومة عند 10680، التي وصل إليها المؤشر تماما في جلسة أمس وتراجع منها. والضعف الذي ظهر في تحركات السوق أمس لا يمكن البناء عليه، نظرا لفترة التوقف، لذا في تداولات اليوم ستتضح أكثر مدى قوة الشراء في السوق في تحقيق مستوى يفوق مستوى المقاومة والتغلب على الضغوط البيعية وصولا إلى مستويات 10800 نقطة، بينما الدعم عند 10550 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10617 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10680 نقطة رابحا 0.78 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10656 نقطة رابحا 59 نقطة بنحو 0.56 في المائة. وتراجعت السيولة 45 في المائة بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 47 في المائة بنحو 232 مليون سهم لتصل إلى 267 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 45 في المائة بنحو 245 ألف صفقة لتصل إلى 305 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.89 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة 904 ملايين ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 862 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "متطورة" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 48.50 ريال، يليه "جدوى ريت الحرمين" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 10.56 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنحو 4.67 في المائة ليغلق عند 44.85 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 117.80 ريال، يليه "سابتكو" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، وحل ثالثا "زجاج" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 666 مليون ريال، يليه "سابتكو" بقيمة 357 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 311 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية