أطول سلسلة ارتفاعات للأسهم المحلية منذ فبراير .. تجاوزت مستوى 10650 نقطة

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10617 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10680 نقطة رابحا 0.78 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10656 نقطة رابحا 59 نقطة بنحو 0.56 في المائة. وتراجعت السيولة 45 في المائة بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 47 في المائة بنحو 232 مليون سهم لتصل إلى 267 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 45 في المائة بنحو 245 ألف صفقة لتصل إلى 305 آلاف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.89 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة 904 ملايين ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 862 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "متطورة" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 48.50 ريال، يليه "جدوى ريت الحرمين" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 10.56 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنحو 4.67 في المائة ليغلق عند 44.85 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 117.80 ريال، يليه "سابتكو" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، وحل ثالثا "زجاج" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 666 مليون ريال، يليه "سابتكو" بقيمة 357 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 311 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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