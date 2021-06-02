الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قواعد نقدية صارمة عام 2023

قالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأوروبية أمامها 18 شهرا للاقتراض والانفاق بحرية، ولكن عليها أن تستعد ببطء لإعادة فرض قواعد الموازنة الطبيعية للاتحاد الأوروبي عام .2023 وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس اليوم الأربعاء " يمكننا أن نؤكد أنه بناء على توقعاتنا الربيعية، فإنه سوف يستمر العمل ببند الهروب العام خلال عام 2022، ولكن سيتوقف العمل به عام 2023"، بحسب "الألمانية".

ومن المتوقع أن تعود اقتصاديات الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لما قاله فالديس، أثناء تقديمه لأحدث حزمة توصيات اقتصادية من جانب المفوضية .

وأضاف أنه مع ذلك، يتعين على العواصم الأوروبية في الوقت الحالي الإبقاء على إجراءات اقتصادية داعمة تساعد في مواجهة البطالة أو إفلاس الشركات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتفعيل بند الهروب العام في آذار/مارس الماضي لأول مرة في تاريخها، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من إجراءات الاغلاق الواسعة النطاق لمنع تفشي فيروس كورونا .