أكبر شركة لحوم في العالم تستعيد عملياتها عبر الانترنت ببطء بعد هجوم إلكتروني

تستعيد مصانع أكبر شركة لحوم في العالم "جيه.بي.إس) عملياتها عبر الانترنت ببطء بعد التعرض لهجوم إلكتروني أصاب أجزاء كبيرة من الإنتاج في أمريكا الشمالية وأستراليا بالشلل.

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الشركة أبلغت الحكومة الأمريكية بالهجوم يوم الأحد.

وأكدت الشركة البرازيلية في وقت سابق عبر فرعها في الولايات المتحدة أنها كانت هدفا لهجوم برامج فدية، ضرب خوادم بأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها في أمريكا الشمالية وأستراليا، بحسب "الألمانية".

ووفقا للتقارير الإعلام، تضررت الإمدادات في الولايات المتحدة بشكل خاص، حيث كانت الشركات التابعة لـ"جيه.بي.إس" مسؤولة عن إنتاج نحو ربع إجمالي لحوم الأبقار وخُمس لحم الخنزير.

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قالت جيه.بي.إس إنها تحرز تقدما في إعادة تشغيل بعض المصانع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وقال أندريه نوجيرا، رئيس أعمال الشركة في الولايات المتحدة: "أنظمتنا تعود للعمل مرة أخرى".

ووفقا لنوجيرا، تم إعادة إنتاج لحوم الأبقار في كندا، وسوف تبدأ معظم المصانع الأخرى عملها مرة أخرى خلال اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة الأمريكية إن المهاجمين طالبوا بفدية. وأبلغت الشركة البيت الأبيض بأن الطلب جاء من منظمة إجرامية من المرجح أنها تتخذ من روسيا مقرا لها.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن قالت للحكومة الروسية بالفعل إن "الدولة المسؤولة" لا تأوي مرتكبي مثل هذه الهجمات.

ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في التحقيق.

وقالت "جيه.بي.إس" إن خوادم النسخ الاحتياطية الخاصة بها لم تتأثر بهجوم برامج الفدية، حيث يقوم المتسللون عادة بتشفير أجهزة الكمبيوتر والمطالبة بالمال لإلغاء التشفير. وقالت الشركة إنها تعمل مع خبراء خارجيين لإعادة بناء أنظمتها من النسخة الاحتياطية.

وقالت الشركة أيضا إنه لا توجد مؤشرات على وصول المتسللين إلى البيانات المتعلقة بالعملاء أو الموردين أو الموظفين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية،نقلا عن نقابات وموظفين أن خمسة من أكبر مصانع اللحوم في الولايات المتحدة اضطرت إلى إغلاق عملياتها بسبب الهجوم.

وفي كندا اضطر أحد أكبر المصانع التابع للشركة أيضا إلى وقف عملياته، وفقا لما ذكرته التقارير، كما انخفض إنتاج المجموعة بشدة في أستراليا..