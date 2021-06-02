زهرة الواحة : سداد قرض صندوق التنمية الصناعية البالغ 33.5 مليون ريال

بالإشارة إلى عقد القرض الذي وقعته الشركة مع بتاريخ 12 مايو 2020م للحصول على تمويل بهدف تمويل رأس المال العامل، والذى قد تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 12 مايو 2020م.

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن قيامها في تاريخ 1 يونيو بسداد كامل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي قصير الاجل البالغ 33.5 مليون ريال.

حيث سيكون له أثر فى رصيد قروض الشركة ضمن سعيها لتخفيض القروض والعمل على الاعتماد على التمويل الذاتى من نقدية الشركة فى تمويل شراء الاصول او راس المال العامل كما سوف يكون له الاثر على الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالي.